В России "поиздевались" над сбежавшим из Украины арбитром

Скандально известный экс-арбитр украинской Премьер-лиги и арбитр ФИФА Анатолий Жабченко начнет работу в России только со второй лиги.

Жабченко, который незаконно получил российское гражданство вскоре после событий Евромайдана и был включен в базу сайта "Миротворец", вместе с еще одним экс-арбитром УПЛ Юрием Ваксом, прекратил сотрудничество с ФФУ в 2017 году. Последние годы оба арбитра работали на матчах чемпионата Крыма.

Анатолий Жабченко upl.ua

Новости Скандальный крымский арбитр удрал работать в Россию

Как сообщает "Спорт-Экспресс", теперь Жабченко представляет Краснодар. В конце июня исполком Российского футбольного союза включил его в список судей, допущенных к обслуживанию чемпионата России. Правда, свою работу Жабченко начнет со второго дивизиона — его назначили на игру в группе "Юг" "Машук-КМВ" — "Дружба".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист нокаутировал арбитра и попал в тюрьму.

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