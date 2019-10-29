'В России лучше': Алиев сделал нелепое признание про Украину

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев уверен, что у наших северных соседей дела со спортом обстоят в несколько раз лучше.

"У нас был футбол, а сейчас уже и футбола нет. Нет никакого вида спорта: ни волейбола, ни футбола, ни хоккея. Ничего нет. Был один вид спорта – футбол, и тот угробили. Если сравнить Россию и Украину, у них высокий уровень, а у нас низкий в плане спорта. У нас очень много олигархов. Так вы создайте спорт. Создайте волейбол, хоккей с мячом, с шайбой, футбол сделайте, постройте дворцы, манежи. Сделайте так, чтобы спорт развивался в стране. А у нас воруют и увозят", – сказал Алиев, в эфире SportArenaTV.

Болельщики в сети высмеяли такое нелепое заявление бывшего спортсмена, который несколько раз становился участником скандалов, связанных с алкоголем.

"Сборная Украины выходит из сложной группы на Евро-2020 с первого места, украинские игроки играют в топ-чемпионатах, именно играют, молодежная сборная стала чемпионами мира. Да, в Украине футбола нет. Алкаш обиженный", - пишут юзеры.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев 12 сентября угрожал полицейскому, используя нецензурную лексику. Причиной нервного поведения стала остановка патрульными автомобиля, в котором ехали Алиев и его друзья.

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