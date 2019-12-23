В пятерке лучших: сборная Украины отметилась супердостижением в 2019 году

Сборная Украины по футболу завершила 2019 год на 24-м месте в рейтинге ФИФА. Это пятый результат в истории для национальной команды нашей страны.

Лишь четыре раза до этого "сине-желтые" заканчивали год на более высоком месте, сообщает пресс-служба УАФ.

Так, в 2006 году украинцы были на 13-м месте, в 2008-м находились на 15-й строчке, в 2009-м были 22-ми, а в 2013 году поднимались на 18-ю позицию.

Сборная Украины по футболу

Напомним, в 2019 году Украина провела 8 официальных и 2 товарищеских матча, в которых ни разу не проиграла (7 побед и 3 ничьи). Начинала год команда с 28-го места в рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

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