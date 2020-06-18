В Норвегии футболист забил невероятный гол с 40 метров, пытаясь отобрать мяч
"Олесунн" - "Мольде"
В первом туре высшего дивизиона чемпионата Норвегии между "Олесунном" и "Мольде" был забит невероятный гол случайным ударом с 40 метров.
Футболист хозяев пытался перехватить неточный пас соперника и со всей силы пробил по мячу. Игровой снаряд поднялся высоко в воздух и залетел за шиворот голкиперу, который вышел слишком далеко из ворот.
Этот гол позволил "Олесунну" сравнять счет и стал единственным для команды в матче. Футболисты "Мольде" сумели оправиться после пропущенного мяча и добыли уверенную выездную победу со счетом 4:1.
Отметим, что гости выиграли чемпионат Норвегии в прошлом сезоне, а "Олесунн" занял первое место во втором по силе дивизионе, заработав повышение в классе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии забили гол-шедевр пушечным ударом через себя.