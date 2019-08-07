В "назначении" Луческу в "Динамо" всплыл неожиданный факт

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу сам был первоисточником информации о его приглашении на пост главного тренера "Динамо", сообщает Dynamo Nation.

Издание по своим румынским каналам провело расследование и выяснило, что Луческу лично сообщил об интересе со стороны киевского клуба директору издания Gazeta Sporturilor Овидиу Ионицойе.

Это близкий друг Луческу, а значит информацию подали в том виде, которая выгодна тренеру, утверждает Dynamo Nation.

Новости Луческу неожиданно извинился перед украинцами

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу в интервью украинским СМИ опроверг информацию о том, что едет в Киев для переговоров с руководством "бело-синих".

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