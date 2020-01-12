В историческом финале определился обладатель Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" на стадионе имени Короля Абдуллы в Спортивном городке Джидды (Саудовская Аравия) обыграл земляков из "Атлетико", став победителем 36-го розыгрыша Суперкубка Испании.

Финальный поединок турнира впервые в истории прошел по новому формату "финала четырёх" и впервые в истории победитель был определен в серии пенальти - 4:1. Основное время не изобиловало острыми моментами и завершился вничью 0:0.

В экстратаймах игра оживилась, и на последних минутах обе команды имели восхитительные шансы забить гол.

Сперва Облак дважды подряд спас "Атлетико" – сначала словенец справился с выстрелом Модрича, а затем и с добиванием Мариано с нескольких метров.

А затем "Реал" остался в меньшинстве, когда за фол последней надежды был удален Вальверде. Мората выскочил один на один с Куртуа, и молодой хавбек откровенно нарушил правила.

В серии пенальти удача улыбнулась "сливочным". Сперва Сауль попал в штангу, а затем Куртуа отбил удар Парти. Последним бил Рамос. Его точный удар позволил "Реалу" в 11-й раз завоевать Суперкубок Испании.

"Реал Мадрид" – "Атлетико" 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Менди, Варан, Иско (Родриго, 60), Кроос (Винисиус Жуниор, 103), Каземиро, Вальверде, Модрич, Йович (Мариано Диас, 83).

Атлетико – Облак, Хименес (Савич, 98), Триппьер, Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Сауль, Корреа, Томас, Жоау Феликс (Арьяс, 101), Мората.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.

Предупреждения: Фелипе (27), Томас (74), Менди (90), Модрич (90), Вальверде (111), Хименес (111), Корреа (115), Карвахаль (115), Савич (115).

Удаление: Вальверде (115).

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Реал - Атлетико

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в полуфинале Суперкубка Испании, "Атлетико" взял верх над "Барселоной", добыв волевую победу со счетом 3:2.

8 января немецкий игрок мадридского "Реала" Тони Кроос отметился фантастическим голом в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Валенсии", забив прямым ударом с углового.

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