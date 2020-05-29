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29 мая • обновлено в 12:29
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В Германии отстранили футболиста Себастьяна Польтера, отказавшегося от понижения зарплаты

1.5т
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Нападающий берлинского "Униона" Себастьян Польтер был отстранен от оставшихся матчей команды в нынешнем сезоне из-за отказа от понижения зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает издание Goal, президент клуба Дирк Цинглер заявил, что Польтер стал единственным из футболистов, представителей тренерского штаба и персонала, кто не захотел пойти навстречу "Униону", нарушив "фундаментальные принципы" команды.

Себастьян Польтер

Себастьян Польтер

Отметим, что контракт нападающего с берлинцами действует до конца сезона 2019/20. В нынешнем чемпионате он лишь дважды выходил в стартовом составе и 11 раз появлялся на поле со скамейки запасных, сумев отличиться двумя голами.

До завершения немецкой Бундеслиги осталось шесть туров. "Унион" занимает 13-е место в таблице с 31 очком после 28 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, арбитр травмировал звезду дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия Берлин
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