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В "ДНР" устроили истерику из-за решения Шевченко по Ракицкому

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"Глава футбольного союза" так называемой донецкой народной республики Игорь Петров резко раскритиковал решение Андрея Шевченко не включать в состав Ярослава Ракицкого.

"Он же ведущий футболист команды. Ракицкого не взяли из-за перехода в "Зенит"? Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель", — цитирует Петрова "Советский спорт".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Советский спорт

По его мнению, наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко взял бы защитника в сборную, если бы общественность в стране не отреагировала так резко на уход Ракицкого из "Шахтёра" в российский клуб.

"Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора. Сейчас идёт волна политизации всех вопросов. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены", — добавил Петров.

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Болельщики отреагировали на решение Шевченко по Ракицкому в сборной Украины

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Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
сборная Украины по футболу
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Хай забирають його в днр.
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Slivka Pishti
Slivka Pishti
Нехай придурок грає за данбасян.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Как Игорь Петров объяснит не желание Ракицкого петь гимн страны , которую он представляет ? Так вот такие "не политики" не нужны в сборной . Как в советское время говорили : " сегодня носит Адидас , а завтра Родину продаст " .
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