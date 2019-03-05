В "ДНР" устроили истерику из-за решения Шевченко по Ракицкому

"Глава футбольного союза" так называемой донецкой народной республики Игорь Петров резко раскритиковал решение Андрея Шевченко не включать в состав Ярослава Ракицкого.
"Он же ведущий футболист команды. Ракицкого не взяли из-за перехода в "Зенит"? Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель", — цитирует Петрова "Советский спорт".
Ярослав Ракицкий
Советский спорт
По его мнению, наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко взял бы защитника в сборную, если бы общественность в стране не отреагировала так резко на уход Ракицкого из "Шахтёра" в российский клуб.
"Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора. Сейчас идёт волна политизации всех вопросов. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены", — добавил Петров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
Ярослав выразил надежду на то, что переход в "Зенит" не скажется на его положении в сборной Андрея Шевченко.
Украинский футболист неудачно дебютировал за "Зенит" в Лиге Европы. Его команда уступила на выезде "Фенербахче", а Ярослав получил желтую карточку уже на 5-й минуте матча.
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