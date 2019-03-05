В "ДНР" устроили истерику из-за решения Шевченко по Ракицкому

"Глава футбольного союза" так называемой донецкой народной республики Игорь Петров резко раскритиковал решение Андрея Шевченко не включать в состав Ярослава Ракицкого.

"Он же ведущий футболист команды. Ракицкого не взяли из-за перехода в "Зенит"? Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель", — цитирует Петрова "Советский спорт".

Ярослав Ракицкий Советский спорт

По его мнению, наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко взял бы защитника в сборную, если бы общественность в стране не отреагировала так резко на уход Ракицкого из "Шахтёра" в российский клуб.

"Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора. Сейчас идёт волна политизации всех вопросов. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены", — добавил Петров.

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