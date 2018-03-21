В Британии назвали Путина Гитлером и призвали бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

"Путин будет использовать ЧМ-2018 для пиара как Гитлер – Олимпиаду в 1936 году. Я считаю, что Англия не должна участвовать в чемпионате мира. Мы не должны поддерживать Путина, использующего этот турнир для увеличения своей популярности и маскировки грубых нарушений прав человека, за которые он несёт ответственность", — цитирует Джонсона The Guardian.

Как сообщал "Обозреватель", на чемпионат мира 2018 года не приедут представители властей Польши и Великобритании. Также к бойкоту Мундиаля могут присоединиться официальные лица из Исландии. При этом в Англии призвали сборные Германии Франции и Испании отказаться от участие в первенстве планеты.