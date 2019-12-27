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27 декабря • обновлено в 12:52
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В 33 года умер сенсационный чемпион Германии по футболу

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В возрасте 33 лет ушел из жизни экс-защитник немецкого "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Сергей Каримов. О причинах трагедии на данный момент не сообщается.

О печальном известии сообщил официальный Twitter "Вольфсбурга", чьи цвета он защищал с 2007-го по 2011 год.

Сергей Каримов

Сергей Каримов

twitter.com/vfl_wolfsburg

"Мы оплакиваем утрату нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте всего 33 лет. Наши сердца с его родственниками, семьей и друзьями. Покойся с миром, Сергей", – говорится на официальной странице "Волков".

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Сергей Каримов родился в 1986 году в Сарани (Карагандинская область) и в восьмилетнем возрасте переехал с семьей в Германию. В сезоне-2008/09 в составе "Вольфсбурга" он стал чемпионом Бундеслиги. В 2010 году Сергей провел единственный матч в составе сборной Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист, призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине умер в 31 год.

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Автор
Денис Карпов
Теги
сборная Казахстана по футболу ФК Вольфсбург
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