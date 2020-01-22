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22 января • обновлено в 11:56
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Уже без Шевченко, но еще без Зинченко: символическая сборная Украины 2010-х

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На дворе уже 2020-й, своим приходом невзначай отправив целое десятилетие в историю. Десятилетие, весьма значимое и для сборной Украины.

По сравнению с игрой и успехами нынешней "националки" образца 2018-2019 гг. прошедшие 10 лет "сине-желтых" вышли далеко не лучшими. Но в то же время Украина поиграла на двух кряду Евро, а плей-офф отбора ЧМ-2014 с Францией (особенно матч в Киеве) войдет в историю. Как говорится, "есть что вспомнить".

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Но кто в итоге был лучшим из лучших в этих всех "балладах"? OBOZREVATEL выбирает 11 лучших в истории сборной Украины, которые оставили наибольший след в истории национальной команды за прошлое десятилетие (2010-2019 гг.).

Выбирали-выбирали, и вернулись на Евро-2016

Любая символическая сборная всегда создается на фоне тяжелого выбора и споров. Но в нашем случае в плане голкипера и защиты все прошло очень легко - Пятов и Ко, то есть опытные ребята с 50+ матчами за сборную.

Андрей Пятов защищает цвета сборной с 2007 года

Андрей Пятов защищает цвета сборной с 2007 года

Пятов - многолетний вратарь сборной (в футболке национальной команды - с 2007-го по сегодняшний день), рекордсмен среди украинских голкиперов по играм за "сине-желтых" (93 матча, что уже на 1 больше за актив Александра Шовковского). Здесь вообще без вопросов, уверенно и спокойно.

С защитой, конечно, не все так быстро, но тоже прогнозируемо - Федецкий, Хачериди, Кучер и Шевчук. Почему вместо Хачериди - не Ракицкий (и это все вообще из-за переезда в Россию, да?)? Конечно, Ракицкий был одним из лучших центрбеков в 2010-х в сборной, но сыграл не больше Кучера и всего на 3 матча больше Хачериди. И в большинстве случаев, когда Евгений не был травмированным, именно он был бессменным основным, а уже в связке с ним чередовались Ракицкий и Кучер. Сама связка Кучер-Ракицкий просуществовала не так и долго, а позже еще начал подтягиваться Кривцов. И да - переезд Ярослава в Россию (с его общим отношением к матчам в национальной команде) поставило крест на его связях со сборной Украины.

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Федецкому и Шевчуку на флангах альтернативы особо и нет. Да, в разное время были Бутко и Караваев, слева уже при Шевченко-тренере играл Матвиенко, есть и Миколенко. Но в разрезе всего 10-летия это крохи - Федецкий с Шевчуком были "глыбами" того времени. В целом защитная линия (за несколькими исключениями) получилась такой, какой была на Евро-2016 - провальном и позорном для Украины ЧЕ. Но там основные проблемы были не в защите и даже не в самих футболистах - в целом эта четверка обороны смело может считать лучшей даже за всю историю сборной.

Крылья все те же

Ярмоленко и Коноплянка - без этих фамилий сборную Украины тяжело представить уже больше 10-ти лет. Еще на Евро-2012 эти тогда еще "молодые-перспективные" ребята были одним из главных оружий сборной (не говоря уже о Евро-2016). Коноплянка, правда, на некоторое время выпадал, но реальной равноценной постоянной альтернативы им не находится и сейчас (разве что Марлос может полноценно заменить Коноплянку).

Андрей Ярмоленко (слева) в матче против Исландии на старте квалификации ЧМ-2018

Андрей Ярмоленко (слева) в матче против Исландии на старте квалификации ЧМ-2018

В центре же самые ответственные позиции доверены Степаненко и Ротаню. Тарас - многолетний опорник и столп всей полузащиты, который с годами только усовершенствуется. 57 матчей за "сине-желтых", из которых только 6 не в основе. Ну а про Ротаня и говорить нечего - 100 матчей за команду (3-й показатель в истории сборной), наш "Зидан", руководящий игрой всей команды многие годы. На Евро-2016 Ротань был едва ли не единственным "светлым пятном" Украины только благодаря своему классу, и даже в самом провальном проигранном поединке с Польшей именно Руслану вручили приз "Лучший игрок матча".

Кто после Шевченко?

Легендарный и лучший футболист в истории Украины Андрей Шевченко хоть и застал еще 2010-е (даже на Евро-2012 успел забить), но в целом это было уже не его время в "сине-желтой" футболке. И начался поиск того, кто реально мог занять место "после Шевченко" в истории сборной.

Андрей Шевченко на Евро-2012

Андрей Шевченко на Евро-2012

Конечно, в последние годы легко уповать на Яремчука на острие атаки, но все-таки он появился в национальной команде только в 2018-м. А до него были и Милевский, и Зозуля, и Селезнев, и даже натурализованный Девич. Но все они приходили и уходили (например, Зозуля за 33 матча забил только 4 мяча), а вот Кравец был "вечным". Экс-динамовец ("гроза "Валенсии", да-да) привлекался в национальную команду на протяжении всех 2010-х (активно - с 2014-го) и на этом отрезке в десятилетие забил больше других - 8 мячей. Как не удивительно, но именно Кравец в режиме "тише едешь - дальше будешь" был самым полезным и результативным нападающим сборной. Где-то рядом по показателям находится и Евгений Селезнев, но средняя результативность у Кравца куда лучше, чем у опытного "Царя".

Девич же за свое время в сборной успел стать лучшим (и, наверное, единственным) оттянутым форвардом, который действительно полезно действовал из глубины и в чем-то закрывал позицию 10-ки, когда на поле не было Назаренко или другого толкового атакующего центрального хавбека (это уже только под конец 2010-х в сборной появятся и заиграют Зинченко с Малиновским). А на счету Марко, кстати, первый в истории сборной хет-трик (в 2013-м в матче с Сан-Марино (8:0)) и тот самый исторический удар на Евро-2012 по воротам Англии, который лег в основу скандала "имени Кашшаи" с незасчитанным голом Украины.

Уже без Шевченко, но еще без Зинченко: символическая сборная Украины 2010-х

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
ЧМ-2014 Евро-2020 Евро-2016 Евро-2012 чемпионат Европы по футболу
Персоны
Артем Федецкий Александр Кучер Ярослав Ракицкий Евгений Хачериди Вячеслав Шевчук Роман Зозуля Артем Милевский Артем Кравец Марко Девич Руслан Ротань Андрей Шевченко Андрей Пятов Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Тарас Степаненко
Тег
Сборная Украины по футболу
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