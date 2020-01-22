Уже без Шевченко, но еще без Зинченко: символическая сборная Украины 2010-х

На дворе уже 2020-й, своим приходом невзначай отправив целое десятилетие в историю. Десятилетие, весьма значимое и для сборной Украины.

По сравнению с игрой и успехами нынешней "националки" образца 2018-2019 гг. прошедшие 10 лет "сине-желтых" вышли далеко не лучшими. Но в то же время Украина поиграла на двух кряду Евро, а плей-офф отбора ЧМ-2014 с Францией (особенно матч в Киеве) войдет в историю. Как говорится, "есть что вспомнить".

Но кто в итоге был лучшим из лучших в этих всех "балладах"? OBOZREVATEL выбирает 11 лучших в истории сборной Украины, которые оставили наибольший след в истории национальной команды за прошлое десятилетие (2010-2019 гг.).

Выбирали-выбирали, и вернулись на Евро-2016

Любая символическая сборная всегда создается на фоне тяжелого выбора и споров. Но в нашем случае в плане голкипера и защиты все прошло очень легко - Пятов и Ко, то есть опытные ребята с 50+ матчами за сборную.

Андрей Пятов защищает цвета сборной с 2007 года

Пятов - многолетний вратарь сборной (в футболке национальной команды - с 2007-го по сегодняшний день), рекордсмен среди украинских голкиперов по играм за "сине-желтых" (93 матча, что уже на 1 больше за актив Александра Шовковского). Здесь вообще без вопросов, уверенно и спокойно.

С защитой, конечно, не все так быстро, но тоже прогнозируемо - Федецкий, Хачериди, Кучер и Шевчук. Почему вместо Хачериди - не Ракицкий (и это все вообще из-за переезда в Россию, да?)? Конечно, Ракицкий был одним из лучших центрбеков в 2010-х в сборной, но сыграл не больше Кучера и всего на 3 матча больше Хачериди. И в большинстве случаев, когда Евгений не был травмированным, именно он был бессменным основным, а уже в связке с ним чередовались Ракицкий и Кучер. Сама связка Кучер-Ракицкий просуществовала не так и долго, а позже еще начал подтягиваться Кривцов. И да - переезд Ярослава в Россию (с его общим отношением к матчам в национальной команде) поставило крест на его связях со сборной Украины.

Федецкому и Шевчуку на флангах альтернативы особо и нет. Да, в разное время были Бутко и Караваев, слева уже при Шевченко-тренере играл Матвиенко, есть и Миколенко. Но в разрезе всего 10-летия это крохи - Федецкий с Шевчуком были "глыбами" того времени. В целом защитная линия (за несколькими исключениями) получилась такой, какой была на Евро-2016 - провальном и позорном для Украины ЧЕ. Но там основные проблемы были не в защите и даже не в самих футболистах - в целом эта четверка обороны смело может считать лучшей даже за всю историю сборной.

Крылья все те же

Ярмоленко и Коноплянка - без этих фамилий сборную Украины тяжело представить уже больше 10-ти лет. Еще на Евро-2012 эти тогда еще "молодые-перспективные" ребята были одним из главных оружий сборной (не говоря уже о Евро-2016). Коноплянка, правда, на некоторое время выпадал, но реальной равноценной постоянной альтернативы им не находится и сейчас (разве что Марлос может полноценно заменить Коноплянку).

Андрей Ярмоленко (слева) в матче против Исландии на старте квалификации ЧМ-2018

В центре же самые ответственные позиции доверены Степаненко и Ротаню. Тарас - многолетний опорник и столп всей полузащиты, который с годами только усовершенствуется. 57 матчей за "сине-желтых", из которых только 6 не в основе. Ну а про Ротаня и говорить нечего - 100 матчей за команду (3-й показатель в истории сборной), наш "Зидан", руководящий игрой всей команды многие годы. На Евро-2016 Ротань был едва ли не единственным "светлым пятном" Украины только благодаря своему классу, и даже в самом провальном проигранном поединке с Польшей именно Руслану вручили приз "Лучший игрок матча".

Кто после Шевченко?

Легендарный и лучший футболист в истории Украины Андрей Шевченко хоть и застал еще 2010-е (даже на Евро-2012 успел забить), но в целом это было уже не его время в "сине-желтой" футболке. И начался поиск того, кто реально мог занять место "после Шевченко" в истории сборной.

Андрей Шевченко на Евро-2012

Конечно, в последние годы легко уповать на Яремчука на острие атаки, но все-таки он появился в национальной команде только в 2018-м. А до него были и Милевский, и Зозуля, и Селезнев, и даже натурализованный Девич. Но все они приходили и уходили (например, Зозуля за 33 матча забил только 4 мяча), а вот Кравец был "вечным". Экс-динамовец ("гроза "Валенсии", да-да) привлекался в национальную команду на протяжении всех 2010-х (активно - с 2014-го) и на этом отрезке в десятилетие забил больше других - 8 мячей. Как не удивительно, но именно Кравец в режиме "тише едешь - дальше будешь" был самым полезным и результативным нападающим сборной. Где-то рядом по показателям находится и Евгений Селезнев, но средняя результативность у Кравца куда лучше, чем у опытного "Царя".

Девич же за свое время в сборной успел стать лучшим (и, наверное, единственным) оттянутым форвардом, который действительно полезно действовал из глубины и в чем-то закрывал позицию 10-ки, когда на поле не было Назаренко или другого толкового атакующего центрального хавбека (это уже только под конец 2010-х в сборной появятся и заиграют Зинченко с Малиновским). А на счету Марко, кстати, первый в истории сборной хет-трик (в 2013-м в матче с Сан-Марино (8:0)) и тот самый исторический удар на Евро-2012 по воротам Англии, который лег в основу скандала "имени Кашшаи" с незасчитанным голом Украины.

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