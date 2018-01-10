"Уверенность и спокойствие": в Англии восхитились футболистом сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прогрессирует с каждым матчем в составе "Манчестер Сити", действуя на левом фланге обороны. Британские СМИ восхитились игрой 20-летнего футболиста в полуфинале Кубка английской лиги против "Бристоль Сити" (2:1).

Авторитетное издание Daily Mail оценило действия нашего соотечественника на позиции левого бека на твердую "шестерку". Стоит отметить, что это наивысший балл среди всех защитников команды Пепа Гвардиолы.

Такую же оценку выставила Зинченко и главная газета Манчестера Manchester Evening News. По их версии, во встрече с "Бристоль Сити" лучше украинца в составе "Сити" отыграли лишь вратарь Клаудио Браво, защитник Данило и хавбек Кевин де Брюйне.

"Умные действия. В такой команде этого достаточно, чтобы держать в чистоте свой фланг. Уверенность и спокойствие Зинченко растет с каждой минутой, проведенной на поле", - восхищенно пишет издание.

Стоит отметить, что авторитетный портал WhoScored поставил Александру за эту игру 7.3 балла, что стало 4-й оценкой среди всех футболистов "горожан".

Как сообщал "Обозреватель", футболист сборной Украины провел великолепный матч за "Манчестер Сити", проведя на поле 79 минут.