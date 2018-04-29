Российский комментатор сравнил чеченских футболистов с баранами

Известный российский комментатор Василий Уткин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком", сравнив чеченских футболистов с баранами.

Уткин в Instagram выложил фотографию и подписал ее словами: "Угловой. Штрафная "Ахмата" нападающий "Спартака" Зе Луиш".

После этого на комментатора обрушилась критика со стороны чеченских болельщиков, которые потребовали извинений.

Журналист сначала изменил текст публикации, убрав название клуба, и добавил, что "текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле". Спустя некоторое время он удалил пост.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что известный российский комментатор признался в любви к Украине.