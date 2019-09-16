Главная Новости
16 сентября • обновлено в 19:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Услышал Зеленского": Коноплянка сделал неожиданное заявление

1.4т Читать материал на украинском

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка шутливо прокомментировал свое переход в стан чемпионов Украины.

В интервью программе "Профутбол" на канале 2+2 полузащитник отметил, что таким образом отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского.

Новости
Почувствовал разницу: стало известно о зарплате Коноплянки в "Шахтере"

Евгений Коноплянка (справа)

Евгений Коноплянка (справа)

ФК "Шахтер"

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину. На самом деле почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет", – цитирует Коноплянку XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко оригинально прокомментировал трансфер Коноплянки в "Шахтер".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Персоны
Евгений Коноплянка Владимир Зеленский
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel