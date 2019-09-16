"Услышал Зеленского": Коноплянка сделал неожиданное заявление

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка шутливо прокомментировал свое переход в стан чемпионов Украины.

В интервью программе "Профутбол" на канале 2+2 полузащитник отметил, что таким образом отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского.

Евгений Коноплянка (справа) ФК "Шахтер"

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину. На самом деле почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет", – цитирует Коноплянку XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко оригинально прокомментировал трансфер Коноплянки в "Шахтер".

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