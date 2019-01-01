Усик сделал неожиданный подарок вратарю "Динамо"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) подарил вратарские перчатки со своим автографом голкиперу киевского "Динамо" Георгию Бущану.

Как сообщает Luckypunch.net, c помощью тренера по боксу Егора Голуба, который дружит с боксером, и у которого занимается футболист, амуниция была передана Бущану.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (16-0, 12 КО) на Новый год отправился отдыхать в Лапландию (Финляндия), где записал поздравление для фанатов. На видео наш боксер обратился к поклонникам на украинском языке.

Накануне Александр был признан лучшим боксером в мире 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).