Унижение России от Бразилии в Москве: спортивные итоги 23 марта

Бразилия унизила Россию в товарищеском матче, а сборная Украины не смогла обыграть худшую команду ЧМ-2018. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 23 марта.

Кроме того, в семье легендарного голкипера произошла смертельная трагедия с 5-летним сыном а русские болельщики не выдержали позора сборной России в Москве. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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