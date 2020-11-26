Умер Марадона, Украине присудили 0:3 в матче Лиги наций: спортивные итоги 25 ноября

В Аргентине умер легендарный футболист Диего Марадона, а донецкий "Шахтер" проиграл во второй раз с крупным счетом "Боруссии" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов.

Кроме того, сборной Украины присудили техническое поражение за матч Лиги наций со Швейцарией, который был отменен.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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