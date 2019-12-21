Умер чемпион СССР по футболу

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни.

"Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", — сообщается в Twitter ЦСКА.

Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019

Юрий Пшеничников выступал за ташкентский "Пахтакор" и московский ЦСКА. В 1968 году был признан лучшим вратарем по итогам года.

Пшеничников — член "клуба Льва Яшина", он провел 111 матчей без пропущенных голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре старейший олимпийский чемпион США легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард скончался в клинике Кливленда, куда его госпитализировали накануне из-за обострения рака желудка.

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