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21 декабря • обновлено в 16:55
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Умер чемпион СССР по футболу

1.9т
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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни.

"Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", — сообщается в Twitter ЦСКА.

Юрий Пшеничников выступал за ташкентский "Пахтакор" и московский ЦСКА. В 1968 году был признан лучшим вратарем по итогам года.

Пшеничников — член "клуба Льва Яшина", он провел 111 матчей без пропущенных голов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре старейший олимпийский чемпион США легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард скончался в клинике Кливленда, куда его госпитализировали накануне из-за обострения рака желудка.

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Автор
Максим Богданов
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