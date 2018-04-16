Ультрас "Шахтера" сожгли флаг "Новороссии": спортивные итоги 15 апреля

Ультрас донецкого "Шахтера" сожгли флаг "Новороссии" на дерби с "Динамо", а в сети попали откровенные фото известной спортивной журналистки. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 апреля.
Кроме того, американский ведущий красиво высказал о Василии Ломаченко, призвав называть его украинцем. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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