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20 декабря • обновлено в 19:34
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Ультиматум от Гвардиолы: у Зинченко возникли проблемы в "Манчестер Сити"

1.7т
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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригрозил руководству клуба уходом по окончании сезона.

Испанский специалист потребовал приобрести трех новых футболистов, в том числе на позицию левого защитника, где выступает украинец Александр Зинченко. По данным The Athletic, Гвардиола поставил ультиматум руководству "горожан", и готов уже будущим летом сменить команду.

Кроме левого защитника, наставник "Сити" также желает видеть в команде новичков в центре обороны и нападении.

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Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Отметим, что контракт Пепа действителен до 30 июня 2021 года, в соглашении есть пункт о досрочном расторжении. В нынешнем сезоне "горожане" идут в чемпионате страны лишь на третьем месте, уступаю лидеру "Ливерпулю" 14 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко отметился новым рекордным достижением в английской Премьер-лиге.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Александр Зинченко Пеп Гвардиола
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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