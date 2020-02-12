Украинский вратарь Лунин признан лучшим в Испании

Украинский голкипер, игрок национальной сборной страны Андрей Лунин был признан лучшим футболистом испанского "Овьедо" по итогам января.
После вручения награды Андрей поблагодарил болельщиков клуба и отметил, что этот приз стал результатом усилий всей команды.
Андрей Лунин - лучший игрок "Овьедо" в январе
ФК "Овьедо"
"Этот трофей принадлежит всей команде. Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Хочу еще больше помочь коллективу и продолжать расти. Мои сейвы – это хорошо, но если бы я взял пенальти, мы бы победили. Если бы набрали эти три очка, были бы выше в таблице. Я хочу и могу парировать больше и лучше", – отметил Лунин.
Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче чемпионата Испании украинский вратарь отличился несколькими невероятными сейвами, однако не смог парировать 11-метровый. В результате матч завершился ничьей.
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