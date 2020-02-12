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12 февраля • обновлено в 23:01
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Украинский вратарь Лунин признан лучшим в Испании

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Украинский голкипер, игрок национальной сборной страны Андрей Лунин был признан лучшим футболистом испанского "Овьедо" по итогам января.

После вручения награды Андрей поблагодарил болельщиков клуба и отметил, что этот приз стал результатом усилий всей команды.

Андрей Лунин - лучший игрок "Овьедо" в январе

Андрей Лунин - лучший игрок "Овьедо" в январе

ФК "Овьедо"

"Этот трофей принадлежит всей команде. Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Хочу еще больше помочь коллективу и продолжать расти. Мои сейвы – это хорошо, но если бы я взял пенальти, мы бы победили. Если бы набрали эти три очка, были бы выше в таблице. Я хочу и могу парировать больше и лучше", – отметил Лунин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче чемпионата Испании украинский вратарь отличился несколькими невероятными сейвами, однако не смог парировать 11-метровый. В результате матч завершился ничьей.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Овьедо
Теги
Сборная Украины по футболу Реал Овьедо
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