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Украинский стадион включен в элитный список УЕФА

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Киевский НСК "Олимпийский" включен Европейским футбольным союзом (УЕФА) в категорию "элит" для европейских стадионов.

Присутствием в данном элитном листе могут гордиться только 28 стадионов Европы, а в Восточной Европе подобный статус только у московских "Лужников", сообщает isport.ua.

Первым в списке лучших арен Европы идет немецкая "Альянц-Арена". Голландский стадион "Амстардам-Арена" и турецкий Олимпийский стадион замыкают тройку.

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Напомним, НСК Олимпийский принимал финал Евро-2012, а также финал Лиги чемпионов 2018 года.

Ранее сообщалось, что на финал ЛЧ в Киев прибыло более 300 тысяч иностранных туристов

Отметим, что Украина уже нацелилась на проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Объекты
НСК ОлимпийскийУЕФА
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