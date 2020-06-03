Украинский сельский клуб подписал футболиста сборной Сенегала

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка (Васильковский район, Киевская область) подписал атакующего полузащитника сенегальского "Каса Спортс" Мамаду Данфа.

"Первый в истории" Колоса "африканский легионер перешел в наш клуб с сенегальского "Каса Спортс", где и начинал заниматься футболом. После академии "Каса Спортс" Мамаду пробился в основной состав команды; впоследствии стал привлекаться в состав молодежной сборной Сенегала, в составе которой в 2019 году стал финалистом молодежного (U-20) чемпионата Африки. 3 августа 2019 дебютировал в составе национальной сборной Сенегала в матче отбора на чемпионат африканских наций против Либерии (3:0), однако в финальную часть сенегальцы не пробились", – говорится на официальном сайте украинской команды.

Детали сделки по трансферу 19-летнего хавбека не сообщаются. По информации Тransfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента. Портал оценивает игрока в 50 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник футбольного клуба "Колос" Олег Ильин отметился феноменальным голом в 19-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!