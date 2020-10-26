Украинский футболист забил три гола за 10 минут и помог команде победить. Видео

Украинский полузащитник "Шерифа" Андрей Близниченко оформил хет-трик и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:0 в матче чемпионата Молдовы против "Флорешты".

Наш соотечественник вышел на замену на 61-й минуте встречи, а с 66-й по 76-ю минуты он забил свой первый, второй и третий голы. Посмотреть на результативные действия украинца на видео можно, начиная с 4:13.

Всего в 11 матчах нынешнего сезона Близниченко отличился пятью голами и двумя ассистами. Его "Шериф" является единоличным лидером чемпионата Молдовы после побед во всех 15 матчах с начала первенства. За это время команда пропустила всего 3 мяча, забив при этом 46.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский футболист, выступающий на позиции защитника, сделал пять результативных передач в матче европейского чемпионата.