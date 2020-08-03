МоваЯзык

Топ-темы:

Украинский футболист "Шахтера" покорил сеть новым трюком

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,1 т.
Михаил Мудрик против 'Карпат'

Михаил Мудрик покорил сеть новым трюком. Instagram Михаила Мудрика

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик в очередной раз поразил поклонников футбола своей невероятной техникой.

На знаменитом Instagram-канале 433 появилось новое видео украинца, на котором он "приклеил" мяч к своему плечу после длинной передачи.

"Этот контроль мяча..." – подписан ролик на странице сообщества. С момента публикации видео прошло меньше суток, а его посмотрели уже более 2 миллионов человек.

Техника и пластичность Мудрика напомнила подписчикам 433 Златана Ибрагимовича и Роналдиньо. Некоторые пользователи увидели в этом моменте игру рукой.

В сезоне 2019/20 полузащитник почти не выходил на поле в составе "Шахтера". Он принял участие в пяти матчах "горняков" в УПЛ, но результативными действиями не отметился.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин исполнил сложнейший трюк, забив гол из-за ворот ударом через себя.

УкраинаФК Шахтер
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол