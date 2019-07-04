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Украинского футболиста наказали за пост о России в Instagram

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Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда получил наказание от руководства клуба. Причиной стал скандал после ситуации с постом в Instagram спортсмена.

Руководство "Халадаша" приняло решение, что Габовда не должен выходить на поле в контрольном матче против российского "Краснодара-2".

"Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с "Краснодаром-2", - сообщила пресс-служба "Халадаша" в комментарии Sport24.

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Напомним, перед поединком против "Краснодара" в сторис украинского футболиста появилась картинка с надписью "Завтра играем против ФК "Краснодар". Как минимум одна москальская морда ляжет. Красная карточка коэффициент – 1.01. Слава Украине!". Это вызвало волну негодования в России. Чуть позже статус был удален, а сам Габовда заявил, что не писал ничего подобного.

Юрий Габовда

Юрий Габовда

Укринформ

Стоит отметить, что УЕФА никак не отреагировал на инцидент. "У нас нет комментария на это", - сказали журналистам в пресс-службе организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной России устроил пьяный скандал и был арестован.

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Персона
Юрий Габовда
Место
ВенгрияСомбатхей
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