Украинец Зинченко стал лучшим в Англиии

Британские СМИ высоко оценили игру украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейла" (4:1).

Футболист сборной Украины вышел со старта и провел полную встречу, открыв счет на 19-й минуте, забив первый гол за свой клуб в сезоне.

Издание Express оценило игру украинца в 9 баллов из 10 возможных. Это наивысшая оценка в "Ман Сити" наравне с Филом Фоденом.

"Отличный вечер для Зинченко, который недавно вернулся после травмы. Его гол с 25 метров задал тон для "Сити", он получал удовольствие от игры в более значимой роли", – цитирует tribuna.com комментарий издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Зинченко стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по эффективности участия в атаках своей команды.

В августе прошлого года Саша повторил исторический рекорд чемпионата Англии по продолжительности победных матчей.

Кроме того, Александр Зинченко вошел в число самых дорогих футболистов Украины.

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