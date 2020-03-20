Украинец Малиновский вошел в топ-10 атакующих полузащитников Серии А

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский занял девятое место в списке лучших атакующих полузащитников итальянской Серии А по версии авторитетного ресурса InStat.

Как сообщает информагентство Zbirna, индекс его полезных действий составляет 293 балла. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 поединках чемпионата, в 16 из которых появлялся на замену. У Малиновского в среднем 2,7 ключевых передач за матч (восьмой результат в лиге), 7,1 пасов в штрафную площадь (седьмое место).

Руслан Малиновский

Другой украинец, выступающий в Серии А за "Лечче", Евгений Шахов набрал 242 балла, заняв 55-ю, предпоследнюю, позицию в рейтинге лучших атакующих полузащитников итальянского первенства. Также отметим, что лучшим игроком этого амплуа в чемпионате является экс-футболист "Металлиста" Алехандро Гомес, у которого на счету 341 балл.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство итальянской федерации футбола назвало плановую дату возобновления сезона в Серии А, которая была приостановлена из-за коронавируса.

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