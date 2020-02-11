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11 февраля • обновлено в 12:28
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Украинец Лунин стал лучшим голкипером тура в Испании

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Украинский голкипер "Реал Овьедо" Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Сегунды благодаря своему выступлению в выездном матче против "Райо Вальекано".

Как сообщает агентство Marca, украинец стал лучшим вратарем недели во втором по силе испанском дивизионе. Лунин совершил несколько впечатляющих сейвов в первом тайме и уверенно играл на выходах. Во второй половине в ворота "Овьедо" был назначен пенальти, и наш соотечественник был очень близок к тому, чтобы отразить удар, но, дотянувшись до мяча кончиками пальцев, не сумел перевести его на угловой.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Символическая сборная 27-го тура испанской Сегунды

Символическая сборная 27-го тура испанской Сегунды

Marca

Напомним, что команда украинца занимает 18-е место в Сегунде и ведет борьбу за выживание, имея поровну очков с "Альбасете" Романа Зозули, который находится в зоне вылета.

Новости
Хватило двух недель: Лунин стал лучшим в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Лунин впервые сыграл против Зозули, сумев отбить пенальти, заработанный украинским нападающим.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Теги
Райо Вальекано Реал Овьедо
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