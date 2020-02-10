Украинец Лунин совершил яркий сэйв и стал лучшим игроком матча в Испании

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин совершил яркий сэйв в матче своего клуба "Овьедо" против "Райо Вальекано" в рамках Сегунды – второго по силе дивизиона Испании.

Андрей Лунин - игрок "Овьедо" ФК "Овьедо"

При этом украинец был признан лучшим игроком встречи, сообщает sport.ua.

Так, в первом тайме он совершил два подряд сэйва в течении трех минут при счете 0:0. Особенно впечатляет момент со вторым спасением ворот:

"Овьедо" вышел вперед на 28-й минуте после гола Родри. А на 75-й минуте Леонардо Ульоа с пенальти, назначенного после просмотра VAR, спас ничью для "Райо Вальекано". При этом Лунин едва не спас команду, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев.

Обзор матча "Райо" Вальекано" - "Овьедо". Игра Лунина - начиная с 0:39:

Отметим, что Лунин провел за свой новый клуб уже пять матчей, и все –без замен, однако еще ни разу не оставил ворота "сухими".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре чемпионата Испании Лунин отбил пенальти в поединке с командой Романа Зозули.

О спорте и не только – в нашем Instagram!