Украина вышла в полуфинал ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу пробилась в полуфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Польше.

Команда Александра Петракова, которая впервые в своей истории дошла до второго раунда плей-офф мундиаля, оказалась сильнее Колумбии – 1:0.

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия U-20 – Украина U-20 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 11 Сикан.

Колумбия U-20 – Мьер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.

Украина U-20 – Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).

Предупреждения: Кащук (24), Сифуэнтес (27), Пальма (35), Арройо (38), Ангуло (45), Цитаишвили (78), Бескоровайный (88).

Удаление: Карбонеро (86).

Счет в этом матче был открыт уже на 11-й минуте встречи. Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан навязал борьбу сразу двум соперникам возле чужой штрафной, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Наши ребята продолжили диктовать свои условия сопернику, оказывая давление на оборону южноамериканцев. Колумбия же практически не доставляла хлопот украинскому вратарю.

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Во втором тайме после ряда замен игра пошла намного быстрее. Соперники "желто-синих" начали раскрываться, а подопечные Петракова предпринимали попытки поймать колумбийцев на контратаках.

На 63-й минуте полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили после роскошного паса партнера с фланга умудрился не попасть в пустые ворота с шести метров.

На 80-й минуте Карбонеро приложился метров с 20, заставив вступить в игру Кучерука. На 86-й минуте арбитр встречи после просмотра видеоповтора удалил с поля того же Карбонеро за опасный подкат в борьбе с Денисом Поповым. Финальный штурм Колумбии завершился ничем.

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Колумбия – Украина

Соперником нашей команды в битве за финал станет победитель пары Италия – Мали, а сам поединок пройдет 11 июня в Гдыне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен фантастический рекорд результативности.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!