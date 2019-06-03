Украина вышла в исторический четвертьфинал ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу в первые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который в эти дни проходит в Польше.

В первом раунде плей-офф турнира команда Александра Петракова без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1.

В этой встрече все решено было еще в первом тайме. На 21-й минуте нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан воспользовался пасом своего одноклубника Ефима Конопли и аккуратно подправил мяч в сетку.

А буквально перед самым перерывом "желто-синие" нокаутировали соперника двумя точными ударами. Сначала защитник "Динамо" Денис Попов подкараулил ошибку вратаря панамцев и буквально с метра забил свой третий гол на турнире.

Як Україна подвоїла свою перевагу! ❤🔝 pic.twitter.com/EW8e84HJ80 — Футбол 24 (@football24tv) 3 июня 2019 г.

В компенсированное время Сикан оформил дубль. Причем нашему форварду снова ассистировал Конопля.

Начало второй половины началось с гола в ворота нашего вратаря Андрея Лунина, которого в упор расстрелял Уокер. Но после этой ошибки защитников украинцев "желто-синие" взяли игру под свой контроль.

Подопечные Петракова создали еще несколько моментов у чужих ворот, один из которых завершился голом Булецы.

В четвертьфинале наша сборная сыграет с колумбийцами, которые накануне лишь в серии пенальти вырвали победу у Новой Зеландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков вспылил после победы на чемпионате мира по футболу.

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