Украина выиграла уникальный чемпионат мира по футболу

Украинская сборная выиграла чемпионат мира по футболу среди воспитанников детских домов.

Соревнования, которые прошли в Варшаве, собрали 28 лучших команд, составленных из детдомовцев, со всего мира. Украинцы в полуфинале победили россиян — 2:1, а в финальной игре одолели Голландию со счетом 1:0. Бронза — у сборной Бельгии, которая в матче за 3-е место победила россиян.

Сборная Украины среди детдомов — чемпионы мира! Hope for Mundial

Сборная Украины среди детдомов — чемпионы мира! Hope for Mundial

Один из игроков сборной Украины Михаил Мудрый в интервью "Польскому радио" не скрывал эмоций:

"Мы очень рады! Соперники на турнире были сложные, мы это знали, и потому настраивались на бой в каждой игре. Спасибо организаторам за такой прекрасный чемпионат мира!"

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