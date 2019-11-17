Украина в отборе Евро-2020: итоговое положение

Сборная Украины по футболу, сыграв вничью с Сербией (2:2), в заключительном туре квалификации чемпионата Европы-2020, финишировала на первом месте в группе B.

Национальная украинская сборная ни разу не проиграла в 2019 году. В активе подопечных Андрея Шевченко семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции Андрея Николаевич заявил, что удивлен такой провальной игрой своих подопечных в дебютах каждого из таймов.

После ничейного исхода в Белграде "желто-синие" забронировали за собой место в первой корзине при жеребьевке турнира.

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