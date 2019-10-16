Украина сыграет с Германией: почему это хорошо и чего ждать от жеребьевки Евро-2020

Евро-2020 все больше становится революционным - Украина впервые напрямую и досрочно вышла на ЧЕ, а уже на финише отбора узнает половину своих соперников по группе самого чемпионата.

Жеребьевка предстоящего чемпионата Европы очень запутана по сравнению с прошлыми традиционными процедурами формирования групп. Здесь стоит помнить в первую очередь, что Евро-2020 имеет большой "географический" акцент и пройдет в 12-ти городах разных стран. От этого УЕФА и отталкивается в процессе будущей жеребьевки.

Украина, выиграв свою группу квалификации, на 99 процентов гарантировала себе место в корзине 1 при жеребьевке, и уже с больше долей вероятности может паковать чемоданы в Мюнхен и Будапешт, где "сине-желтых" встретит Германия. Как так получается и что еще может поменяться для нашей сборной - подробно разбирает OBOZREVATEL.

Основные истины Евро-2020: кто, где и почему?

На предстоящем чемпионате Европы сыграют 24 сборные, разделенные на 6 групп. 20 сборных квалифицируются через обычный отбор, еще 4 - через Лигу наций. Украину отборочные дела уже не волнуют, но смысл в последнем матче отбора с Сербией все же есть - укрепить свою позицию во избежание вылета из корзины 1 при жеребьевке.

Сборная Украины

На жеребьевке Евро-2020 будет использоваться четыре корзины по 6 команд. В первой будут самые топовые сборные - 6 победителей своих групп квалификации, которые имеют в отборе наилучшие показатели. Вторая корзина - еще 4 победителя групп (кто не попал в первую корзину) и 2 лучших обладателя вторых мест. Корзина №3 - 6 команд, занявших вторые места в квалификации. И в последнюю корзину войдут 2 худших обладателя вторых мест плюс 4 сборные, пробившиеся через Лигу наций.

При этом важно не забывать, что в данном случае команды определяются по рейтингу лишь квалификации Евро-2020, а не общему рейтингу УЕФА (как было раньше). То есть, важны только показатели нынешнего отбора, и ничего другого. При этом в группах с 6-ю командами результаты матчей с аутсайдером НЕ будут приниматься в счет (чтобы сохранить баланс с группами, где 5 команд).

Немного тяжело поверить, но на сегодняшний момент Украина - лучшая сборная среди лидеров групп квалификации. Сейчас у "сине-желтых" больше всех очков при минимальных потерях. Но "еще не вечер", и конкурентам в основном предстоит сыграть по два матча, а Украине - лишь один, с Сербией.

Вероятный расклад: Украина существенно опустится в позициях, но останется в корзине 1

Конечно же, в целом все по-прежнему зависит от нас: выигрываем у Сербии в последнем туре - остаемся на первых местах в первой корзине. При таком раскладе с нами сравняются только Бельгия и Италия, остальные будут ниже. И команда Шевченко - в топах при жеребьевке.

С Италией Украина может встретиться на Евро-2020 не раньше 1/8 финала

А вот если Украина в Белграде распишет ничью, тогда уже включается математика. Как видим по таблице, Италия и Бельгия с двумя матчами в запасе и даже +4 очка в активе обойдут "сине-желтых". Это же сделает и Голландия, если наберет 6 очков в концовке отбора. Наверняка настичь украинцев получится и у Испании, которой для этого надо обыграть Румынию дома.

Интрига остается только у Англии (минимальная) - англичанам осталось играть с Черногорией и Косово. С черногорцами для британцев, как говорится, "все понятно". А вот в Косово "Трем Львам" вообще нет гарантии победы, очень вероятна и ничья (косовары до последнего имеют шансы занять второе место). Так что англичане в случае потери очков при ничьей Украины тоже окажутся ниже нас.

Как можем вылететь из первой корзины?

Маловероятно, но факт - если Украина проиграет Сербии (да еще и крупно), то может и лишиться места в первой корзине. Тогда шансы вытолкнуть "сине-желтых" будут у Турции или Польши. Но при этом обоим, само собой, надо брать по 6 очков на финише отбора, при чем забивая соперникам в двух играх приблизительно по 4-5 мячей. На бумаге, конечно, вероятный расклад, но на практике - почти нереализуем.

При этом стоит отметить, что Турция еще под вопросом как обладатель первого места группы - у турок равное количество очков с Францией (по 19 с учетом всех показателей). Но Турция по личным встречам лучше французов, поэтому ей в последних матчах с Исландией и Андоррой надо побеждать (или же надеяться на осечку Франции, что вряд ли).

Какой финальный расклад для первых мест и Украины прогнозирует OBOZREVATEL (в матче с Сербией за результат взята ничья)

Прогнозируемый расклад рейтинга победителей групп без учета Хорватии и Ирландии, которые уже не могут догнать Украину

И при чем тут география?

Теперь возвращаемся к нашей изюминке - географическому принципу, влияющему на жеребьевку. Из-за того, что сейчас ЧЕ будет принимать 12 городов по всей Европе, УЕФА во избежание большого разброса по расстояниям уже сформировала пары-хозяйки групп. Что сразу определило фактически 50 процентов участников квартетов Евро.

По итогам решений УЕФА группы Евро-2020 будут проходить в таких городах:

Группа A: Италия (Рим, "Стадио Олимпико"), Азербайджан (Баку, "Олимпийский")

Группа B: Россия (Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"), Дания (Копенгаген, "Паркен")

Группа C: Нидерланды (Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"), Румыния (Бухарест, "Арена Национале")

Группа D: Англия (Лондон, "Уэмбли"), Шотландия (Глазго, "Хэмпден Парк")

Группа E: Испания (Бильбао, "Сан-Мамес"), Ирландия (Дублин, "Дублин Арена")

Группа F: Германия (Мюнхен, "Арена Мюнхен"), Венгрия (Будапешт, "Пушкаш Арена")

Карта городов, принимающих матчи Евро-2020 xsport.ua

То есть, вышедшие на Евро хозяева уже будут знать одну свою пару. Так, например, уже почти нет вопросов по Испании и Ирландии в группе Е или Голландии и Румынии в группе С. Да и Германия с Венгрией и Россия с Данией наверняка выйдут на Евро, а у тех же Шотландии и Азербайджана будет шанс пробиться на чемпионат через Лигу наций.

Почему Украине лежит путь в Германию и Венгрию, но надо быть готовым ехать в Нидерланды и Румынию?

Исходя из нынешних раскладов и довольно вероятных прогнозов, Украина не попадает в группы А, D и Е - мы не сможем на групповом турнире отправиться в Испанию, Англию и Италию из-за нахождения с ними в одной корзине при жеребьевке. Также мы точно не попадем в группу В, где одним из хозяев является Россия.

Поэтому остается всего два варианта - группы С и F. И здесь все завязывается на противостоянии Нидерландов и Германии в квалификации. Обе идут "нога в ногу", у обеих - по 15 очков. Но "Оранжевые" все же впереди из-за преимущества в личных встречах. Если голландцы не потеряют очки в оставшихся матчах, то займут место в корзине 1 и тоже исключат встречу с Украиной в группе. Поэтому из хозяев нам останутся в соперниках Германия и Венгрия, которые в случае прохода на ЧЕ будут в корзинах 2 и 3.

Если же Германия обойдет Нидерланды в группе квалификации, тогда все случится наоборот - немцы с Украиной будут в одной корзине на жеребьевке, и тогда мы отправимся в группу С (где хозяева - голландцы и румыны будут в других корзинах).

Есть один пакостный момент…

Все вышесказанное может посыпаться как карточный домик, ведь держится на уверенности, что Бельгия не потеряет лидерство и выйдет на Евро именно с первого места. В ином случае победителем группы станет Россия, будучи претендовать на корзину 1. И это создаст Украине немалые проблемы.

Есть вероятность, что Украине на Евро-2020 в группе опять попадется Португалия

Украину и Россию УЕФА будет разводить до последнего, и при попадании в разные корзины та же УЕФА может вручную поменять положение команд. Например, если Украина будет в корзине 1 на последней позиции, а Россия - во 2-й, то специальный комитет УЕФА экстренным решением может опустить украинцев в корзину 2 (чтобы Украина и Россия никак не могли попасть в одну группу при жеребьевке). А на место "сине-желтых", к примеру, поднимется кто-то из пары Нидерланды-Германия.

Не проигрываем Сербии, и все складывается как нельзя лучше

Впрочем, все же будем надеяться на удачный исход для Украины в Сербии (для чего есть все основания) и собранность Бельгии. Также вполне вероятно, что нас будет ждать группа F - Германия таки займет 2-е место и будет нас ждать уже с корзины 2.

Как для болельщиков, так и для самой сборной матчи группы в Мюнхене и Будапеште - наилучший вариант. Это ближе всего к Украине из всех других пар, и между собой немецкий и венгерский города расположены также не столь далеко. По логистике и удобству дороги - одна из лучших групп (да, есть еще Великобритания и группа Дания-Россия, но туда нам попасть не судьба). Поэтому серчать при жеребьевке не стоит: Германия сейчас явно слабее образца 2016-го, и Украина может тягаться с Бундестимом, Венгрия (если выйдет на Евро) - соперник посильный, ну и остается дождаться аутсайдера из корзины 4.

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