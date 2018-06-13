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Украина призвала мир к бойкоту ЧМ-2018

1.1тЧитать новость на украинском

Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал иностранных коллег бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

"Написал письма всем министрам ответственным за спорт из тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования политическом уровне. Покажите Путину красную карточку", - написал Жданов у себя в Facebook.

Чиновник напомнил, что Россия проводит агрессивную политику в отношении ближайших к ней стран и вмешивается во внутренние дела государств.

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"Мы должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - заявил Жданов.

Глава украинского спорта потребовал незамедлительных санкций для страны-агрессора.

"Российское руководство не прекратило вооруженной агрессии против соседних стран и грубо нарушает международное право.Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", – подытожил Жданов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал бойкотировать ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Ігор Жданов
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Русский Солдат
Русский Солдат
И как результаты? Много стран отказалось?
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Ivan Rus
Ivan Rus
Жданов это не вся Украина. 35 стран это не весь мир. Смешно до коликов
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
ДблБлд
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