Украина призвала мир к бойкоту ЧМ-2018

Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал иностранных коллег бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

"Написал письма всем министрам ответственным за спорт из тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования политическом уровне. Покажите Путину красную карточку", - написал Жданов у себя в Facebook.

Чиновник напомнил, что Россия проводит агрессивную политику в отношении ближайших к ней стран и вмешивается во внутренние дела государств.

"Мы должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - заявил Жданов.

Глава украинского спорта потребовал незамедлительных санкций для страны-агрессора.

"Российское руководство не прекратило вооруженной агрессии против соседних стран и грубо нарушает международное право.Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", – подытожил Жданов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал бойкотировать ЧМ-2018.