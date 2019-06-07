Украина – Колумбия: смотреть онлайн ЧМ по футболу U-20

На чемпионате мира в Польше молодежная сборная Украины по футболу в пятницу, 7 июня, проведет исторический четвертьфинальный матч.

Команда Александра Петракова, которая впервые добралась до этой стадии мундиаля, сразится с колумбийцами. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Колумбия – Украина. Начало игры – в 16:30 по киевскому времени.

На предыдущей стадии "желто-синие" не дали ни единого шанса представителям Панамы, уже в первом тайме решив все вопросы о победителе пары – 4:1. При этом после игры команда понесла серьезную потерю: в национальную сборную, которая сразится с Сербией в отборе Евро-2020, отправился звездный вратарь "Реала" Андрей Лунин.

сборная Украины U-20

В свою очередь наши соперники лишь в серии пенальти одолел Новую Зеландию.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до стартового свистка арбитра.

ЧМ-2019. U-20

Четвертьфинал

Колумбия – Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Динамо" и "Днепра" Роман Зозуля признался, что был шокирован позицией по отношению к себе тренерского штаба Андрея Шевченко в сборной Украины.

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