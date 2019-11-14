Украина - Эстония: смотреть онлайн товарищеский матч сборной

Сборная Украины уже в статусе участника Евро-2020 под конец года "на закуску" проводит товарищеский матч с Эстонией, который пройдет 14 ноября на запорожской "Славутич-Арене".

Команда Андрея Шевченко в предстоящем матче предстанет перед болельщиками не в обычном образе, ведь сразу несколько игроков основы "сине-желтых" сейчас травмированы, а впереди (17 ноября) нас еще ждет последний матч квалификации ЧЕ против Сербии. Так что с эстонцами точно не сыграют Степаненко, Коноплянка, Марлос и Мораес (из-за травм), а Малиновскому дали пару дней отдыха по случаю рождения дочери. Кроме этого Шевченко наверняка даст шанс проявить себя футболистам, приближенным к основе - вратарю Лунину, защитнику Пластуну, хавбекам Буяльскому, Безусу и Шведу.

Игроки сборной Украины после матча с Португалией, когда "сине-желтые" вышли на Евро-2020 dynamo.kiev.ua

Стоит отметить, что матч с Эстонией открывает для сборной Запорожье - ранее "сине-желтые" никогда не играли на здешних берегах Днепра ("Славутич-Арена" буквально находится менее 1 км от Днепра), и сейчас ждут аншлаг на трибунах.

Новости Шевченко лишился двух лидеров сборной Украины

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония, который начнется 6 ноября на запорожской "Славутич-Арене" в 19:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Запорожье. "Славутич-Арена". 19:00

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Украина - Эстония - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

В прямом эфире товарищеский матч национальной сборной покажет ТК "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

В борьбе с одним из аутсайдеров европейского футбола букмекеры видят Украину явным фаворитом, оценивая успех "сине-желтых" коэффициентом всего в 1,18. На ничью же выставлены котировки в районе 7, а успех Эстонии равняют к показателю 15.

КТО РАССУДИТ МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

Товарищеский матч в Запорожье обслужат рефери из Испании - главным будет Хуан Мартинес Мунуера, ассистентами - Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертым рефери в подобных случаях является арбитр страны-хозяина - на этот раз им стал украинец Виталий Романов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Какая кадровая ситуация? Миколенко предстоит пройти обследование, серьезных повреждений нет - он будет готовиться к матчу с Сербией. Женя Коноплянка восстановился, но у него температура, сегодня он пропустит тренировку. У Шепелева была проблема, но будет тренироваться. Больше нет проблем с теми, кого вызвали".

"Мотивация должна быть всегда, и она будет у тех, кто играл меньше. Тем более, играем с хорошими соперниками. Важно хорошо сыграть и добиться положительного результата".

Карел Волайд, главный тренер сборной Эстонии

"Завтра дам шанс сыграть многим молодым футболистам. Но выйдут и опытные исполнители. Мы надеемся не отойти от того стиля, который выбрал тренерский штаб. У нас есть фундамент и определенные задачи на матч с Украиной. Конечно, сложно ожидать содержательной игры от состава, который мы будем вынуждены поставить против украинцев".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Украина (4-1-4-1): Лунин - Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь - Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Зинченко, Швед - Яремчук

Эстония (4-1-4-1): Лепметс - Баранов, Тамм, Метс, Пикк - Антонов - Зенев, Аинсалу, Васильев, Ливак - Саппинен

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