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14 ноября • обновлено в 07:58
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Украина - Эстония: смотреть онлайн товарищеский матч сборной

1.1т
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Сборная Украины уже в статусе участника Евро-2020 под конец года "на закуску" проводит товарищеский матч с Эстонией, который пройдет 14 ноября на запорожской "Славутич-Арене".

Команда Андрея Шевченко в предстоящем матче предстанет перед болельщиками не в обычном образе, ведь сразу несколько игроков основы "сине-желтых" сейчас травмированы, а впереди (17 ноября) нас еще ждет последний матч квалификации ЧЕ против Сербии. Так что с эстонцами точно не сыграют Степаненко, Коноплянка, Марлос и Мораес (из-за травм), а Малиновскому дали пару дней отдыха по случаю рождения дочери. Кроме этого Шевченко наверняка даст шанс проявить себя футболистам, приближенным к основе - вратарю Лунину, защитнику Пластуну, хавбекам Буяльскому, Безусу и Шведу.

Игроки сборной Украины после матча с Португалией, когда "сине-желтые" вышли на Евро-2020

Игроки сборной Украины после матча с Португалией, когда "сине-желтые" вышли на Евро-2020

dynamo.kiev.ua

Стоит отметить, что матч с Эстонией открывает для сборной Запорожье - ранее "сине-желтые" никогда не играли на здешних берегах Днепра ("Славутич-Арена" буквально находится менее 1 км от Днепра), и сейчас ждут аншлаг на трибунах.

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Шевченко лишился двух лидеров сборной Украины

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония, который начнется 6 ноября на запорожской "Славутич-Арене" в 19:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Запорожье. "Славутич-Арена". 19:00

Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Украина - Эстония - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

В прямом эфире товарищеский матч национальной сборной покажет ТК "Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

В борьбе с одним из аутсайдеров европейского футбола букмекеры видят Украину явным фаворитом, оценивая успех "сине-желтых" коэффициентом всего в 1,18. На ничью же выставлены котировки в районе 7, а успех Эстонии равняют к показателю 15.

Украина - Эстония: все подробности матча сборной

КТО РАССУДИТ МАТЧ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

Товарищеский матч в Запорожье обслужат рефери из Испании - главным будет Хуан Мартинес Мунуера, ассистентами - Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертым рефери в подобных случаях является арбитр страны-хозяина - на этот раз им стал украинец Виталий Романов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Какая кадровая ситуация? Миколенко предстоит пройти обследование, серьезных повреждений нет - он будет готовиться к матчу с Сербией. Женя Коноплянка восстановился, но у него температура, сегодня он пропустит тренировку. У Шепелева была проблема, но будет тренироваться. Больше нет проблем с теми, кого вызвали".

"Мотивация должна быть всегда, и она будет у тех, кто играл меньше. Тем более, играем с хорошими соперниками. Важно хорошо сыграть и добиться положительного результата".

Карел Волайд, главный тренер сборной Эстонии

"Завтра дам шанс сыграть многим молодым футболистам. Но выйдут и опытные исполнители. Мы надеемся не отойти от того стиля, который выбрал тренерский штаб. У нас есть фундамент и определенные задачи на матч с Украиной. Конечно, сложно ожидать содержательной игры от состава, который мы будем вынуждены поставить против украинцев".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Украина (4-1-4-1): Лунин - Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь - Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Зинченко, Швед - Яремчук

Эстония (4-1-4-1): Лепметс - Баранов, Тамм, Метс, Пикк - Антонов - Зенев, Аинсалу, Васильев, Ливак - Саппинен

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Евро-2020
Персоны
Андрей Шевченко Андрей Лунин Марлос Руслан Малиновский Евгений Коноплянка Жуниор Мораес Тарас Степаненко Виталий Буяльский Марьян Швед Виктор Цыганков
Место
Украина Запорожье
Теги
Сборная Украины по футболу Славутич Арена
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