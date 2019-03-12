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Угроза жизни: фанатам "Челси" рассказали, чего остерегаться в Киеве

1.2тЧитать материал на украинском

Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси", которые собрались в Киев на матч против "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

В тексте указывается, что нельзя делать в столице Украины. Особое внимание уделяется алкоголю, отмечает СпортАрена.

Угроза жизни: фанатам "Челси" рассказали, чего остерегаться в Киеве

OBOZREVATEL предлагает некоторые выдержки из текста:

  • Используйте официальные такси, на которых видно название и номер таксомоторной компании. Договаривайтесь о стоимости до начала поездки.

  • На стадионе нельзя использовать фейерверки, дымовые бомбы и палки для флагов. Выбегание на поле тоже запрещено.

  • Алкоголь запрещен внутри стадиона. Полиция и служба безопасности могут отказать в посещении матча лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

  • Алкоголь запрещено распивать в общественных местах (за исключением ресторанов и баров). Обратите внимание, что местный алкоголь крепче пива в Великобритании, так что обязательно учитывайте это.

  • Остерегайтесь карманников и воров сумок в аэропортах, на вокзалах, стадионе, в центре города и общественном транспорте.

  • Будьте осторожны, угощаясь алкоголем в баре от незнакомцев или людей, которых вы только что встретили, поскольку он может быть разбавлен. Жертв без сознания могут оставлять на улице, а при холодной погоде это угроза жизни.

  • Не связывайтесь с наркотиками – наказание за них суровое.

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Напомним, что ответная игра 1/8 финала ЛЕ пройдет 14 марта на НСК "Олимпийский". Начало — в 20:00. В первой встрече в Лондоне украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Челси
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