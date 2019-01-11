УЕФА жестоко наказал соперника "Динамо" в Лиге Европы

Контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) принял решение наказать греческий "Олимпиакос" проведение одного домашнего матча без зрителей.

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы пострадал из-за поведения болельщиков во время поединка против "Милана", который был сыгран 13 декабря минувшего года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бесчинства болельщиков на матче "Олимпиакос" – "Милан"

Тогда фанаты греческой команды, празднуя ее победу 3:1, устроили небольшое файер-шоу. А уже после финального свистка поклонники "красно-белых" массово выбежали на поле, поздравляя своих футболистов с выходом в плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, первый матч "Олимпиакоса" и "Динамо" 14 февраля на стадионе "георгиос Караискакис" пройдет без болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк неожиданно покинул столичный клуб, перейдя в турецкий клуб.

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