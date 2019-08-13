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УЕФА принял радикальное решение по матчу украинской команды в Лиге Европы

1.1т Читать материал на украинском

Голландский клуб АЗ официально объявил о том, что ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" команда проведет в Гааге на домашнем стадионе клуба "Адо Ден Хааг".

Как сообщает пресс-служба АЗ, время начала игры остается прежним - 15 августа, 21:30. На этом же стадионе клуб из Алкмаара проведет и следующий домашний матч чемпионата Голландии с "Гронингеном".

Напомним, проведение матча на домашней арене АЗ стало невозможным из-за того, что часть крыши стадиона обрушилась на трибуны. В голландском клубе были шокированы случившимся.

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Стадион "Карс Джинс", где, согласно решению УЕФА, пройдет матч АЗ - "Мариуполь", рассчитан на 15 000 зрителей.

Стадион "Карс Джинс"

Стадион "Карс Джинс"

stadiumguide.com

Первый матч между "Мариуполем" и АЗ в Одессе завершился нулевой ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России стадион ЧМ-2018 за 19 миллиардов долларов смыло дождем.

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Тема
Лига Европы
Место
Нидерланды Гаага
Тег
ФК Мариуполь
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