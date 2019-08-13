УЕФА принял радикальное решение по матчу украинской команды в Лиге Европы

Голландский клуб АЗ официально объявил о том, что ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" команда проведет в Гааге на домашнем стадионе клуба "Адо Ден Хааг".
Как сообщает пресс-служба АЗ, время начала игры остается прежним - 15 августа, 21:30. На этом же стадионе клуб из Алкмаара проведет и следующий домашний матч чемпионата Голландии с "Гронингеном".
Напомним, проведение матча на домашней арене АЗ стало невозможным из-за того, что часть крыши стадиона обрушилась на трибуны. В голландском клубе были шокированы случившимся.
Just as well there wasn't fans in the stadium at the time!... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL— 👉 🎮 XJ87 🎮 👈 (@XtremeJam87) 11 августа 2019 г.
Стадион "Карс Джинс", где, согласно решению УЕФА, пройдет матч АЗ - "Мариуполь", рассчитан на 15 000 зрителей.
Стадион "Карс Джинс"
stadiumguide.com
Первый матч между "Мариуполем" и АЗ в Одессе завершился нулевой ничьей.
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