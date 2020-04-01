Европейский футбольный союз (УЕФА) официально отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также было принято решение перенести матчи сборных, запланированных на июнь 2020 года.

🔔 Исполком УЕФА по итогам совещания с генсеками всех 55 ассоциаций принял ряд решений:



• Все матчи сборных, запланированные на июнь 2020 года, перенесены до дальнейшего уведомления.



• Отменены некоторые юношеские турниры.



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"Все соревнования УЕФА, включая международные товарищеские матчи, остаются отложенными вплоть до дальнейшего уведомления", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, УЕФА отложил старт нового сезона.

"Сроки, относящиеся ко всем клубным соревнованиям УЕФА 2020/21, переносятся до дальнейшего уведомления. Это касается отношении процесса приема и регистрации игроков. УЕФА установит новые сроки в установленном порядке", - уточняет пресс-служба.

Ранее УЕФА заявил о переносе финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Как сообщал OBOZREVATEL, на экстренной видеоконференции УЕФА, которая состоялась во вторник, 17 марта, было принято решение о судьбе Евро-2020, розыгрыш которого был запланирован на июнь-июль. Кроме того, организация отменила еще три своих турнира из-за пандемии коронавируса.

28 марта президент УЕФА Александер Чеферин назвал сроки, в пределах которых могут возобновиться сезоны в европейских чемпионатах и еврокубки

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