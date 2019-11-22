УЕФА принял неординарное решение по Евро-2020 из-за России: спортивные итоги 21 ноября

Европейский футбольный союз (УЕФА) пошел на неординарный шаг из-за сборной России, а капитан "Динамо" Виктор Цыганков опубликовал интригующее фото с девушками.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 ноября.
Кроме того, легенда московского "Спартака" Валерий Рейнгольд обвинил украинцев в ненависти к россиянам. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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