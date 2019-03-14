УЕФА поставил на место соперника "Динамо"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на заявление главного тренера "Челси" Маурисио Сарри о некачественном и травмоопасном газоне на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Лондонскому клубу предстоит сыграть на этой арене 14 марта против "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. По мнению УЕФА, проблемы с газоном на НСК "Олимпийский" являются скорее эстетическими.

"Консультанты УЕФА по качеству поля контактировали с командой стадиона с начала сезона и поддерживали его до сегодняшнего момента. Текущие проблемы с газонов в основном эстетического характера и не представляют опасности для игроков", - приводит заявление Союза Sky Sport.

Тренировка "Челси" на НСК "Олимпийский" Chelsea FC

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" "Динамо" разгромно уступило со счетом 3:0. Перед поединком травму получил форвард киевлян Фран Соль. В матче УПЛ против "Арсенала-Киев" наставник "Динамо" Александр Хацкевич поставил полузащитника Дениса Гармаша на позицию нападающего и не собирается менять его в ответном поединке против "Челси".

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