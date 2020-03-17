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17 марта • обновлено в 17:05
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УЕФА капитулировал: что значит перенос Евро-2020 и чего ожидать дальше

УЕФА капитулировал: что значит перенос Евро-2020 и чего ожидать дальше
Чемпионат Европы стал последним большим турниром, которого коснулся коронавирус
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День Д для европейского футбола настал – УЕФА принял ряд радикальных решений о судьбе европейского футбола, самым громким из которых стал окончательный перенос Евро-2020.

Чемпионат Европы был последним, "самым младшим дитям", турниром, который УЕФА лелеял в надежде провести по плану и с полным размахом. Но в итоге пришлось отступить – перспективы коронавируса стали важнее, и впервые в истории Евро оказался перенесен в таком экстренном режиме.

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Что решено УЕФА насчет Евро?

Пока имеем, можно сказать, "голое ядро" самого решение – следующий чемпионат Европы, запланированный на 2020 год, перенесен на лето 2021-го. Новые даты – 11 июня старт и 11 июля финиш. Все, на этом все выдохнули и вопрос закрыли.

Евро-2020 хоть и поменяет календарь, но по-прежнему должен пройти в 12 странах

Евро-2020 хоть и поменяет календарь, но по-прежнему должен пройти в 12 странах

Остальное – календарь, страны-хозяева, формат, логистика – остается без изменений. Собственно, об этом не шло речи и ранее, так что руки УЕФА пока это не трогали (за исключением дат начала и конца чемпионата). Также пока, по состоянию на 17 марта, нет решения и информации для болельщиков насчет билетов на матчи – их выпущено и распродано уже больше половины, но по факту они становятся недействительными из-за "просроченной" даты.

Был ли шанс на проведение Евро в 2020 году?

До заседания 17 марта УЕФА рассматривал еще пару "окон" для проведения Евро кроме лета 2021-го – речь идет о августе и декабре нынешнего года. Но нынешние масштабы эпидемии коронавируса настолько масштабны, что о перспективах всего спорта на ближайшие месяцы не может говорить никто.

Теперь болельщики могут не беспокоиться о поездках летом 2020-го и планировать футбольные путешествия уже на 2021-й

Теперь болельщики могут не беспокоиться о поездках летом 2020-го и планировать футбольные путешествия уже на 2021-й

Смотря на ФИФА, которая собирается провести ЧМ-2022 зимой, УЕФА тоже подумал об организации континентального форума в декабре. Вариант был вполне реальный, но в свете неясных перспектив насчет эпидемии и давления клубов (которым надо серьезно прерывать клубный сезон) этот вариант остался только на бумаге.

Вариант же с августом так и не превратился в реальное предложение, так как большинство ассоциаций заняли позицию "нам необходимо завершить чемпионаты летом". В этом свете УЕФА отдает все летние месяцы в жертву клубному футболу, чтобы клубы закрыли нынешний сезон до конца июня (максимум – до средины июля) и вовремя нормально начали сезон 2020/21. Это тоже очень важно для УЕФА – не допустить скомканности сезона 2020/21, что может принести не только массу новых проблем для еврокубков, но и дальнейшие убытки. Есть Лига чемпионов, и она "священна" для УЕФА – ради хороших перспектив этого турнира надо выложиться на 200% и можно даже перенести Евро на следующий год.

Какие трудности может вызвать перенос Евро на 2021 год?

Хотя в 2021 году не планировалось крупнейших международных турниров (которые проводятся в "парные" годы), но международный футбольный календарь все же не пустует. Например, в июне 2021-го в Венгрии и Словении должен пройти молодежный Евро-2021. Столица Венгрии – Будапешт, должен принимать матчи и молодежного, и взрослого Евро. То есть, теперь УЕФА точно придется куда-то передвигать молодежный ЧЕ.

Также в Англии летом 2021-го (с 7 июля) намечен женский чемпионат Европы, где, понятно, хотели задействовать и "Уэмбли". Но теперь этот календарь женского ЧЕ можно тоже перечеркнуть, создавая новый (ну и "Уэмбли" тут уже тоже выпадает со списка, являясь главным стадионом мужского уже теперь Евро-2021).

Лондон должен принять полуфиналы и финал ЧЕ

Лондон должен принять полуфиналы и финал ЧЕ

Это только 2 довольно крупных форума, которые пересекаются с большим Евро. А еще есть ряд турниров более мелких, но с ними тоже надо что-то делать. И в этом свете схема с проведением в 12 странах создает УЕФА массу неудобств. Ранее бы при схеме проведения в одной стране проблема бы не стала столь масштабной. Но формат уже не изменишь (разве что при новой волне коронавируса) – УЕФА настроен на 12 стран, и будет максимально "расчищать" лето 2021-го под главный чемпионат Европы.

Насколько правильным была "капитуляция" УЕФА в отношении Евро-2020?

Да, для УЕФА перенос Евро-2020 во многом можно назвать "капитуляцией" - до последнего в УЕФА тянули и надеялись, что масштабы коронавируса не тронут чемпионат Европы. Но не обошлось.

УЕФА довольно легко принимал решения местных федераций об остановке национальных чемпионатов, без особого "скрипа" остановил и еврокубки (которые находились уже на самых "вкусных" стадиях). Но перенести целый чемпионат Европы, да еще и сразу в 12 странах – это настоящая "головная боль", а главное – убытки.

УЕФА пришлось впервые передвинуть чемпионат Европы за такой короткий период до его начала

УЕФА пришлось впервые передвинуть чемпионат Европы за такой короткий период до его начала

Уже сейчас УЕФА вел подготовку и первичную организацию самого чемпионата, и теперь многое придется делать заново с потерей финансов: отмена билетов и броней отелей для кучи персонала и руководителей разных рангов, изменения рекламных контрактов со спонсорами, перерегистрация старых билетов и/или выпуск новых и многое другое. В конце концов, рушится весь годовой финансовый план УЕФА, которые предусматривал получение прибыли от Евро в 2020 году. Конечно, за заключенные спонсорские контракты (например, с ТВ-трансляторами) и т.п. УЕФА уже получил выручку, но основные "плюшки" теперь ожидаются только в 2021-м.

Однако, угроза заражением неизлечимым вирусом и +300 ежедневных смертей в Италии таки берут верх в любом деле, и УЕФА пришлось уступить в своих планах и намерениях. Даже если бы Евро решили провести в августе, чемпионат был бы проигнорирован многими болельщиками из-за простой боязни ехать в другие страны после эпидемии коронавируса. Да и в целом экономике многих стран (как и самим людям) в августе будет еще не до футбольных праздников.

Так что боремся с коронавирусом, переживаем эпидемию, приводим себя в порядок, и уже летом 2021-го настраиваемся на Евро. Даже спустя год такой долгожданный чемпионат выйдет столь "вкусным" и ярким, каким мог стать сейчас!

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Евро-2020
Тег
УЕФА
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