УЕФА капитулировал: что значит перенос Евро-2020 и чего ожидать дальше

День Д для европейского футбола настал – УЕФА принял ряд радикальных решений о судьбе европейского футбола, самым громким из которых стал окончательный перенос Евро-2020.

Чемпионат Европы был последним, "самым младшим дитям", турниром, который УЕФА лелеял в надежде провести по плану и с полным размахом. Но в итоге пришлось отступить – перспективы коронавируса стали важнее, и впервые в истории Евро оказался перенесен в таком экстренном режиме.

Что решено УЕФА насчет Евро?

Пока имеем, можно сказать, "голое ядро" самого решение – следующий чемпионат Европы, запланированный на 2020 год, перенесен на лето 2021-го. Новые даты – 11 июня старт и 11 июля финиш. Все, на этом все выдохнули и вопрос закрыли.

Евро-2020 хоть и поменяет календарь, но по-прежнему должен пройти в 12 странах

Остальное – календарь, страны-хозяева, формат, логистика – остается без изменений. Собственно, об этом не шло речи и ранее, так что руки УЕФА пока это не трогали (за исключением дат начала и конца чемпионата). Также пока, по состоянию на 17 марта, нет решения и информации для болельщиков насчет билетов на матчи – их выпущено и распродано уже больше половины, но по факту они становятся недействительными из-за "просроченной" даты.

Был ли шанс на проведение Евро в 2020 году?

До заседания 17 марта УЕФА рассматривал еще пару "окон" для проведения Евро кроме лета 2021-го – речь идет о августе и декабре нынешнего года. Но нынешние масштабы эпидемии коронавируса настолько масштабны, что о перспективах всего спорта на ближайшие месяцы не может говорить никто.

Теперь болельщики могут не беспокоиться о поездках летом 2020-го и планировать футбольные путешествия уже на 2021-й

Смотря на ФИФА, которая собирается провести ЧМ-2022 зимой, УЕФА тоже подумал об организации континентального форума в декабре. Вариант был вполне реальный, но в свете неясных перспектив насчет эпидемии и давления клубов (которым надо серьезно прерывать клубный сезон) этот вариант остался только на бумаге.

Вариант же с августом так и не превратился в реальное предложение, так как большинство ассоциаций заняли позицию "нам необходимо завершить чемпионаты летом". В этом свете УЕФА отдает все летние месяцы в жертву клубному футболу, чтобы клубы закрыли нынешний сезон до конца июня (максимум – до средины июля) и вовремя нормально начали сезон 2020/21. Это тоже очень важно для УЕФА – не допустить скомканности сезона 2020/21, что может принести не только массу новых проблем для еврокубков, но и дальнейшие убытки. Есть Лига чемпионов, и она "священна" для УЕФА – ради хороших перспектив этого турнира надо выложиться на 200% и можно даже перенести Евро на следующий год.

Какие трудности может вызвать перенос Евро на 2021 год?

Хотя в 2021 году не планировалось крупнейших международных турниров (которые проводятся в "парные" годы), но международный футбольный календарь все же не пустует. Например, в июне 2021-го в Венгрии и Словении должен пройти молодежный Евро-2021. Столица Венгрии – Будапешт, должен принимать матчи и молодежного, и взрослого Евро. То есть, теперь УЕФА точно придется куда-то передвигать молодежный ЧЕ.

Также в Англии летом 2021-го (с 7 июля) намечен женский чемпионат Европы, где, понятно, хотели задействовать и "Уэмбли". Но теперь этот календарь женского ЧЕ можно тоже перечеркнуть, создавая новый (ну и "Уэмбли" тут уже тоже выпадает со списка, являясь главным стадионом мужского уже теперь Евро-2021).

Лондон должен принять полуфиналы и финал ЧЕ

Это только 2 довольно крупных форума, которые пересекаются с большим Евро. А еще есть ряд турниров более мелких, но с ними тоже надо что-то делать. И в этом свете схема с проведением в 12 странах создает УЕФА массу неудобств. Ранее бы при схеме проведения в одной стране проблема бы не стала столь масштабной. Но формат уже не изменишь (разве что при новой волне коронавируса) – УЕФА настроен на 12 стран, и будет максимально "расчищать" лето 2021-го под главный чемпионат Европы.

Насколько правильным была "капитуляция" УЕФА в отношении Евро-2020?

Да, для УЕФА перенос Евро-2020 во многом можно назвать "капитуляцией" - до последнего в УЕФА тянули и надеялись, что масштабы коронавируса не тронут чемпионат Европы. Но не обошлось.

УЕФА довольно легко принимал решения местных федераций об остановке национальных чемпионатов, без особого "скрипа" остановил и еврокубки (которые находились уже на самых "вкусных" стадиях). Но перенести целый чемпионат Европы, да еще и сразу в 12 странах – это настоящая "головная боль", а главное – убытки.

УЕФА пришлось впервые передвинуть чемпионат Европы за такой короткий период до его начала

Уже сейчас УЕФА вел подготовку и первичную организацию самого чемпионата, и теперь многое придется делать заново с потерей финансов: отмена билетов и броней отелей для кучи персонала и руководителей разных рангов, изменения рекламных контрактов со спонсорами, перерегистрация старых билетов и/или выпуск новых и многое другое. В конце концов, рушится весь годовой финансовый план УЕФА, которые предусматривал получение прибыли от Евро в 2020 году. Конечно, за заключенные спонсорские контракты (например, с ТВ-трансляторами) и т.п. УЕФА уже получил выручку, но основные "плюшки" теперь ожидаются только в 2021-м.

Однако, угроза заражением неизлечимым вирусом и +300 ежедневных смертей в Италии таки берут верх в любом деле, и УЕФА пришлось уступить в своих планах и намерениях. Даже если бы Евро решили провести в августе, чемпионат был бы проигнорирован многими болельщиками из-за простой боязни ехать в другие страны после эпидемии коронавируса. Да и в целом экономике многих стран (как и самим людям) в августе будет еще не до футбольных праздников.

Так что боремся с коронавирусом, переживаем эпидемию, приводим себя в порядок, и уже летом 2021-го настраиваемся на Евро. Даже спустя год такой долгожданный чемпионат выйдет столь "вкусным" и ярким, каким мог стать сейчас!

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