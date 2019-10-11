УЕФА изменил решение по матчам Украины и России

Сборные Украины и России по футболу могут встретиться уже в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 2020 года.

Об этом говорится в обновленном регламенте проведения жеребьевки финальной стадии турнира, который опубликован на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА).

"На момент жеребьевки УЕФА не допускает попадание в одну группу сборных Армении и Азербайджана, Боснии и Косово, Сербии и Косово, Испании и Гибралтара, Украины и России (ограничение распространяется на проведение матчей в Санкт-Петербурге на групповом этапе). Обращаем внимание, что ограничение распространяется только на матчи группового этапа. Поэтому не исключено, что вышеупомянутые команды смогут встретиться на стадии плей-офф турнира", – говорится в тексте документа.

Напомним, УЕФА разводит команды из Украины и России в международных турнирах после аннексии РФ Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал условие проведение матча Украина – Россия.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!