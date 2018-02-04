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Удар года: арабский футболист забил один из красивейших автоголов в истории

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Защитник "Аль-Дафры" Ясер Аль-Джунейби стал настоящей звездой чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов после того, как отметился невероятным ударом по своим воротам. Инцидент произошел в матче 15-го тура национального первенства против "Аль-Джазиры" (1:3).

На 72-й минуте при счете 0:0 форвард "Аль-Джазиры" упустил мяч на подступах к штрафной. Первым на подхвате был Аль-Джунейби, который мощно с 20 метров пробил четко под перекладину. В соцсетях этот мяч уже окрестили одним из красивейших автоголов в истории футбола.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Удар скорпиона: в сети вспомнили самый невероятный автогол в истории футбола

Как сообщал ранее "Обозреватель" вратарь "Шахтера" Андрей Пятов накануне пропустил унизительный гол с 60 метров.

Место
ОАЭ
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