Удаление и два пенальти: команда Реброва упустила победу на последних секундах в Лиге Европы

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва провел драматичный матч в Лиге Европы против "Эспаньйола", пропустив решающий гол на шестой добавленной минуте.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а на 73-й минуте венгерский клуб получил отличный шанс выйти вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота испанцев, но игрок "Ференцвароша" его не реализовал. Дело шло к ничьей, но в самом начале компенсированного времени подопечные Реброва заработали еще один одиннадцатиметровый и сумели выйти вперед.

