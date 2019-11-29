Удаление и два пенальти: команда Реброва упустила победу на последних секундах в Лиге Европы

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва провел драматичный матч в Лиге Европы против "Эспаньйола", пропустив решающий гол на шестой добавленной минуте.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а на 73-й минуте венгерский клуб получил отличный шанс выйти вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота испанцев, но игрок "Ференцвароша" его не реализовал. Дело шло к ничьей, но в самом начале компенсированного времени подопечные Реброва заработали еще один одиннадцатиметровый и сумели выйти вперед.

😏 Not just a defender ... Espanyol's Pipa claims Skill of the Day with this 🔥 #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/4yRY1GFuWr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 ноября 2019 г.

На 94-й минуте игрок венгров оставил свою команду в меньшинстве, а уже в добавленное к добавленному время испанцы воспользовались численным перевесом и установили окончательный счет на табло – 2:2.

Сергей Ребров XSPORT.ua

Для выхода в плей-офф "Ференцварошу" в последнем туре необходимо на выезде побеждать "Лудогорец", который занимает второе место в группе и опережает венгров на одно очко.

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