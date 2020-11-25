УАФ отреагировала на решение УЕФА присудить сборной Украины поражение 0:3

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий прокомментировал решение УЕФА присудить поражение нашей сборной за отмененный матч против Швейцарии.

Генеральный секретарь Ассоциации отметил, что Украина будет обжаловать это решение.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – цитирует Записоцкого пресс-служба УАФ.

17 ноября департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, из-за чего поединок 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина был отменен.