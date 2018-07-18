"Тыкните рожами": глумливое заявление Путина вызвало ярость у российских болельщиков

Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко за вклад в организацию ЧМ-2018.

"Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать", – подчеркнул Путин, обращаясь к Мутко.

Президент отметил, что Мутко в нынешнем составе кабинета министров не занимается напрямую работой над спортивными мероприятиями. "Но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень много сделали для подготовки этого чемпионата", – подытожил Путин.

Такое заявление главы РФ простые болельщики назвали глумливым, намекая что именно из-за Мутко сборная России не попала на Олимпиаду.

" C*ука, отвезите этих двоих в Волгоград и Самару и тыкнете рожами в разваливаюшиеся дороги, тротуары и стадионы!" - не сдерживают эмоций фанаты.

Напомним, что "Волгоград Арену" смыло сильными дождями.