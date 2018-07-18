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"Тыкните рожами": глумливое заявление Путина вызвало ярость у российских болельщиков

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Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко за вклад в организацию ЧМ-2018.

"Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать", – подчеркнул Путин, обращаясь к Мутко.

Президент отметил, что Мутко в нынешнем составе кабинета министров не занимается напрямую работой над спортивными мероприятиями. "Но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень много сделали для подготовки этого чемпионата", – подытожил Путин.

Такое заявление главы РФ простые болельщики назвали глумливым, намекая что именно из-за Мутко сборная России не попала на Олимпиаду.

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" C*ука, отвезите этих двоих в Волгоград и Самару и тыкнете рожами в разваливаюшиеся дороги, тротуары и стадионы!" - не сдерживают эмоций фанаты.

Напомним, что "Волгоград Арену" смыло сильными дождями.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Владимир ПутинВиталий Мутко
Место
Россия
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Тупорылые кацапы жрут с удовольствием
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